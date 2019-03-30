Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs serbest bırakıldı

Konya’da başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Konya’da bir lisede okuyan Erdenay A. (18) bir grup arkadaşıyla birlikte KTO Karatay Üniversitesi yerleşkesine misafir olarak girerek başörtülü öğrencilerin görüntülerini izinsiz çekip hakaret ederken yanındaki arkadaşı Samet Talha Ü. de (21) aynı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söylemlerde bulunup sosyal medyada yayınladı. Tepki gören paylaşımın ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek’ suçlamasıyla Erdenay A. ile arkadaşı Samet Talha Ü.’yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

