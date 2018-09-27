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Başörtülü öğrenciye darp iddiasıyla ilgili davaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:57 | Son Güncelleme

MALTEPE'de lise öğrencisi genç kızın başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almıla Kursar'ın 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.  Davanın 4.

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)MALTEPE'de lise öğrencisi genç kızın başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almıla Kursar'ın 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.
Davanın 4. Celsesinde mahkemenin daha önce istediği Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Sanığın avukatı ise Almila Kusar'ın bipolar bozukluğa sahip olduğunu ve olay tarihinde tedavi gördüğünü söyleyerek doktorunun görüşünün alınmasını talep etti.
Anadolu 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) avukatı ve üyeleri de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakiminin soruşturma aşamasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen 'suça yönelik cezai sorumluluğu azalmıştır' raporuyla Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden gelen 'cezai sorumluluğu tam' raporu arasındaki çelişkilerin kesin olarak giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istediği raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu sonucu geldi.
Rapor'a göre, sanık Almila Kursar'ın yapılan muayene sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin yorumlanmasında; "cezai sorumluluğunu etkileyecek ya da şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak, fiilin sonuçlarını idrak edemeyecek boyutta bir akli arızanın içinde olduğunu gösteren bulguya rastlanılmadığı ve yargılandığı suça dair cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." denildi.

“SANIK BİPOLAR BOZUKLUK YAŞIYOR"
Sanık avukatı “Bipolar bozukluk(Manik Depresif Hastalık) yaşayan sanığın olay tarihinde atak döneminde mi yoksa serbest ara dönemde mi olduğuna dair adli tıp raporunda değerlendirme yoktur. Aynı tarihlerde sanığın tedavisini yürüten doktorundan rapor istenmesini ve tanık olarak dinlenmesini talep diyoruz" dedi.
Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in avukatı ise, "Sanığın üzerine atılı suçta cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşılmıştır. Atılı suçların oluştuğu kanaatindeyiz ve tanık dinlenme taleplerinin duruşmayı uzatmanın ötesine geçeceğini düşünmüyoruz" dedi.
Mahkeme, sanığın olay tarihinde tedavisini sürdüren doktorun ve olay anına şahitlik eden tanığın ifadesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe'de lise öğrencisi F.D.A.Y'in, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, aynı minibüste yolcu olarak arkada oturan Ayhan Almila Kursar'ın Yiğit'in kafasındaki saç topuzunu tutarak koltuk demirine vurduğu, başörtüsünü çekip aldığı anlatıldı. İddianamede, Ayhan Almila Kursar'ın bu kapsamda "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

KADEM KAMUOYU AÇIKLAMASI
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde duruşma öncesi basın açıklaması yapan KADEM avukat ve üyeleri davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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