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Başörtülü öğretmene saldıran sanığa tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Berrak Karaoğlu’nun tahliyesine karar verildi.İstanbul Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddia edilen sanık Berrak Karaoğlu’nun ‘Yaralama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Berrak Karaoğlu’nun tahliyesine karar verildi.
İstanbul Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddia edilen sanık Berrak Karaoğlu’nun ‘Yaralama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Berrak Karaoğlu ile tarafların avukatları katıldı.
Hakim, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne yazılan müzakereye cevap verildiğini belirterek, raporda sanığın gözlem altına alınarak sağlık durumunun incelenebileceğine ilişkin görüş verildiğini kaydetti.

“Tam bir bilinçsizlik halinde yaşandı”
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yazmış olduğu savunmasının Adli Tıp Kurumu’ndan cezaevine dönerken kaybolduğunu ifade eden sanık Karaoğlu, “Kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Aynı anda reçetemi de kaybettim. Yazılı bir savunma hazırladım bunu da mahkemenize sunuyorum. Bariz bir sarhoşlukla refleksif olarak bir tokat atıyorum. Olayın ardından kadına şiddet var diye bağırdığım söylenerek provokasyon yapılmıştır. Saldırı ve darp gibi terimlerle anılan eylemin bir tokat olduğunu tekrar eder, basit saldırı kapsamında olduğunu hatırlatırım. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk, ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.
Sanığın eyleminin hukuki önemini bildiğini ifade eden müşteki avukatı Neslihan Evci, “Kendisinin de vurguladığı üzere sarhoşluk halinden bahsediyor. Nitekim sarhoş olsa dahi kimsenin baskısı altında alkol kullanmamıştır. Sanık hakkında 3 Şubat 2020’de Adli Tıp Kurumu’ndan müşahede altına alınmasına ilişkin tarih verilmiştir. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sanık Berrak Karaoğlu’nun olay anında müştekiye karşı konuşmadığını ifade eden sanık avukatı Hüseyin Kader, “Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilin kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur. Müvekkil iddianamedeki gibi cezalandırılsa dahi tutukluluk süresi 2,5 ayı geçmiştir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” diye belirtti.
Mahkeme sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dolayısıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’nün cevabı gereğince sanığın müşahede altına alınması ve Gözlem İhtisas Kurulu’na sevk edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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