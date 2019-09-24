HABER

Başörtülü öğretmene yapılan eyleme tepkiler büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde ’Gaziler Günü’ töreninde başörtülü sunucu öğretmeni protesto eden gruba tepkiler sürüyor.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Gazi Tahsin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı ziyaret ederek öğretmenlere yapılan çirkin eylemin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Başörtülü öğretmene yapılan eyleme tepkiler büyüyor

İzmir’in Foça ilçesinde ’Gaziler Günü’ töreninde başörtülü sunucu öğretmeni protesto eden gruba tepkiler sürüyor.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Gazi Tahsin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı ziyaret ederek öğretmenlere yapılan çirkin eylemin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi. Olay sonrasında bir gazinin kesinlikle böyle bir davranışta bulunmayacağını çok iyi bildiği için oradaki çirkin eylemi gerçekleştirenleri araştırdığını ve gazilik mertebesiyle uzaktan yakından alakalarının olmadığını saptadıklarını belirten Kumartaşlı, “Başörtülü sunucu öğretmenimiz de bizleri ve geleceğimizi yetiştiren ve bir gazilik unvanı kadar kutsal bir unvana sahip olan birisidir. Gazilik nasılsa bizler için öğretmenlik de o mertebededir. Biz gazilerimizin mukaddes değerlerinden biridir. Başörtüsü dinimizin temel emirlerindendir. Orada yapılan bu çirkin eylem sanki gaziler gerçekleştirmiş gibi gösterilmesi bizleri derinden üzmüştür. Tüm öğretmenlerimiz ister başörtülü olsun, ister başı açık, bizim başımızın üstünde yeri vardır” dedi.
Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Gazi Tahsin Koç’a bu nazik ve anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimiZonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi
Başkan Yılmaz, BM İklim ZirvesindeBaşkan Yılmaz, BM İklim Zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

Deprem anı böyle yansıdı

Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da, doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Doğum günü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.