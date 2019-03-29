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Başörtülülere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Başörtülülere hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Avcılar'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent K'nın, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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HAKARET

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