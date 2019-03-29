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Başörtülülere hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

Başörtülülere hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kaydettiği görüntülerde başörtülülere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Bülent Kökoğlu, videoları çekerken alkollü olduğunu iddia etti.

Şüpheli Kökoğlu'nun emniyet ve adliyedeki ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Kökoğlu ifadesinde, ayakkabı üreticisi olduğunu, bunun yanında son 1 yıldır bilinçaltı eğitmeni ve sezgisel terapist olarak çalıştığını anlatarak, herhangi bir dernek, siyasi parti veya sendika üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'ndaki videoyu kendi iradesiyle çektiğini belirten şüpheli, 15 yıldır dönem dönem 6 kez alkol tedavisi gördüğünü, çocukluluğundan beri de çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürdü.

- "Suç olduğunu bilerek yapmadım"

Şüpheli Kökoğlu, İzmir’de başörtülü bir kız arkadaşı olduğunu, aralarındaki problemden dolayı üzgün, kendinden geçmiş ve alkollü halde İstanbul’a geldiğini iddia ederek, "Videoyu 10 Mart 2019’da çektiğimi tahmin ediyorum. Ben 3 kez evlendim, boşandım. Benim 3 eşim de başörtülüydü. Suç olduğunu bilerek yapmadım. Çok pişmanım, çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çektiği ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği belirtilen videoya ilişkin de şüpheli Kökoğlu, şunları söyledi:

"Ailemle yaşadığım huzursuzluktan dolayı 41 gün 13 il gezdim. Bu video yaklaşık 13 gün önce çekildi. Yine bu videoyu çekerken de alkollüydüm. 'Bip' derken ne kastettiğimi hatırlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan şeklinde söylemlerde bulunurken hakaret kastım yoktur. Kendim de AK Parti’ye oy veriyorum."

Bülent Kökoğlu, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, şüphelinin "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

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Bülent Kökoğlu

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