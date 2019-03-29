Başörtülülere hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kaydettiği görüntülerde başörtülülere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Bülent Kökoğlu, videoları çekerken alkollü olduğunu iddia etti.

Şüpheli Kökoğlu'nun emniyet ve adliyedeki ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Kökoğlu ifadesinde, ayakkabı üreticisi olduğunu, bunun yanında son 1 yıldır bilinçaltı eğitmeni ve sezgisel terapist olarak çalıştığını anlatarak, herhangi bir dernek, siyasi parti veya sendika üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'ndaki videoyu kendi iradesiyle çektiğini belirten şüpheli, 15 yıldır dönem dönem 6 kez alkol tedavisi gördüğünü, çocukluluğundan beri de çeşitli psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürdü.

- "Suç olduğunu bilerek yapmadım"

Şüpheli Kökoğlu, İzmir’de başörtülü bir kız arkadaşı olduğunu, aralarındaki problemden dolayı üzgün, kendinden geçmiş ve alkollü halde İstanbul’a geldiğini iddia ederek, "Videoyu 10 Mart 2019’da çektiğimi tahmin ediyorum. Ben 3 kez evlendim, boşandım. Benim 3 eşim de başörtülüydü. Suç olduğunu bilerek yapmadım. Çok pişmanım, çok üzgünüm, herkesten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.