"Başörtüsü takmam insanlara güven verdi"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısının ardından kentin Müslüman topluluğuna yaptığı taziye ziyaretinde başörtüsü takmasıyla ilgili olarak, "Başörtüsü takmamın insanlara bu kadar güven hissi vereceğini düşünmemiştim." dedi.

Avustralya'nın Ten Network televizyon kanalında yayımlanan, Müslüman akademisyen ve yazar Waleed Aly'nin sunuculuğunu yaptığı "The Project" programına konuk olan Başbakan Ardern, sunucunun taziye ziyaretinde neden başörtüsü taktığıyla ilgili soruya, "Üzerine çok kafa yormadım. Öyle yapmanın doğru olacağını düşündüm." cevabını verdi.

Başörtüsü takmasının terör saldırısının şokunu yaşayan Müslüman topluluğa güven hissi verdiğini belirten Ardern, "Başörtüsü takmamın insanlara bu kadar güven hissi vereceğini düşünmemiştim. Bazı Müslüman kadınların inançları gereği taktıkları başörtüsü nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini fark etmemiştim." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelandalı Müslümanların dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ardern, "Benim görevim insanların güvende hissetmelerini sağlamak. İnsanların kendilerini güvende hissetmedikleri fikri beni derinden yaralıyor. Bu güvenlik hissini yeniden tesis etmek benim sorumluluğum." değerlendirmesinde bulundu.