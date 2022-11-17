Başörtüsü teklifinde sıcak gelişme! Seçimlerde 3 sandık olur mu? AK Partili Yazıcı'dan önemli açıklama

Son dönemin gündemdeki konularından olan başörtüsüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebileceğini belirterek 'referandum olur mu?' sorusuna yanıt verdi.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN SANDIK GELİR Mİ?

Haziranda yapılması beklenen seçimlerde "3 sandım gelir mi? sorusu üzerine Yazıcı, "Referandumsuz yasalaşma şeklinde destek alırsa herhalde referanduma gerek kalmaz. Ama 360-400 arasında olursa Anayasa gereği zorunlu olarak bir referandum gerekli. Onun takdiri de Meclis'teki görüşmelerle belirlenecek. Dolayısıyla denk düşerse de birlikte olabilir." dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. İlla erken seçim deniyorsa bu da yok.

