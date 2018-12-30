Başörtüsündeki iğnenin "nizami" olmadığı gerekçesiyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sırasında salondan çıkarılan öğrencinin sorunu konusunda "dostane çözüm" kararı verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ALES'e girmek isteyen öğrenci, başvurusunda, sınav salonunda görevliler tarafından başörtüsündeki iğnenin "nizami" olmadığı gerekçesiyle uyarıldı.

Söz konusu aday, görevlilerin örtüdeki iğnenin çıkarılmasını istediğini ancak iğnenin son derece basit ve sıradan olduğunu kaydetti. Görevlilerin yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çeken öğrenci, tavırlarından şikayetçi olduğu görevliler hakkında zabıt tutulmasını istedi.

Görevliler, "sınavın huzurunu bozduğu" gerekçesiyle polis çağıracaklarını ifade ettiği adaydan iğneyi çıkarmasını istedi. Başörtüsündeki iğneyi çıkararak sınıftaki panoya takan öğrenci, tartışmalar üzerine sınıftan çıkarıldı.

- Sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti

Sınava giremediği için görevliler hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) şikayet dilekçesi yazan ve cevap alamayan öğrenci, KDK'ye başvurarak, görevlilerin cezalandırılmasını ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması için sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti.