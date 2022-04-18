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Başörtüsünü çıkaran Ebru Sever Türk'ün son hali gündem oldu

18.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni olan Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkardı. Yaptığı paylaşımlarla ünlü olan Sever Türk'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başörtüsünü çıkaran Ebru Sever Türk'ün son hali gündem oldu

Fenomen Ebru Sever Türk, başörtüsünü çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir yakını tarafından ortaya çıkan genç kadın, düğün davetlerine kapalı gidip, dışarıda açık olması sebebiyle tepki çekmişti.

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HELLALİK İSTEYİP KAYBOLDU

Kimse tarafından yargılanmamak adına, hazır olduğu zaman diliminde takipçileriyle bu kararı paylaşmak istediğini söyleyen Ebru Sever Türk, yaşanan durumun hemen ardından Türk, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, takipçilerinden helallik istemiş, o gün bugündür sırra kadem basmıştı.

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YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Başörtüsünden ayrıldığı dönem takipçilerinin zorbalık mesajlarına maruz kalan Türk, uzun süredir sosyal medyada yoktu.

Ünlü fenomen, geçtiğimiz akşam paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Ahmet Türk ile bir davetten fotoğraf paylaşımı yapan Türk, gür ve sağlıklı saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyaya ara veren Türk'ün, yeniden aktif olup olmayacağı da merak konusu oldu.

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