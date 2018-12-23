Başparmak fazlalığı olan çocuk sağlığına kavuştu

Gümüşhane'de 12 yaşındaki çocuğun doğuştan fazla olan bir parmağı, başarılı operasyonla alındı.

Şiran ilçesinde yaşayan ve sağ elinde 6 parmak olan A.Ç, Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu. Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sultan Yalçın tarafından muayene edilen çocuğun ameliyatına karar verildi.

Başarılı operasyonla çift başparmaktan biri alınan A.Ç, artık sağ elini de sağlıklı şekilde kullanabilecek.

Opr. Dr. Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşındaki çocuğun doğumsal baş parmak fazlalığı şikayetiyle kendisine başvurduğunu söyledi.

Muayenenin ardından eldeki fazla parmağın alınması için operasyon planladıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu binde bir görülen bir sorundur. Buna çok parmak diyoruz. Genellikle bu tür durumlar bebeklik çağında ameliyat edilerek çözüme kavuşturulur ancak bu hastamız için bu işlemin yapılması geciktirilmişti. Bize geldiklerinde hızlıca operasyonu planladık. Gayet başarılı bir operasyonla sağ elindeki parmak fazlalığını giderdik. Artık elini daha iyi kullanabilecek. Uzun kıyafetlerle elini saklamak zorunda kalmayacak. Ona yardımcı olabildiğim için mutluyum."