Başpehlivan Gürbüz, babasının kabrini ziyaret etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek altın kemerin sahibi olan Ali Gürbüz için memleketi Elmalı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Ağası Muammer Ak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konvoyla şehir turu yaparak protokolle berabere halkı selamlayan Ali Gürbüz, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Ali Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, ata sporu yağlı güreşte elde ettiği başarı nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise Gürbüz'ün başarısıyla gururlandıklarını kaydetti. Ata sporu yağlı güreşin Elmalı'da önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Elmalı güreşleri, Kırkpınar'dan daha eski bir tarihe sahip. Yüz yıllarca süren bu güzel sporu, bu şekilde başarılarla taçlandırmak bize ayrıca gurur veriyor" dedi. Başkan Öztürk, başpehlivan Ali Gürbüz'ü 6 Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Ali Gürbüz buradaki törenin ardından mehter takımı eşliğinde yürüyerek Elmalı Güreş Sahası'na giderek eski Kırkpınar başpehlivanlarından babası Recep Gürbüz'ün kabrini ziyaret etti.