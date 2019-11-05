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Başpehlivanlardan 'Antalya'nın ürünü sağlıklı' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

TARİHİ Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanları Orhan Okulu ve İsmail Balaban, Antalya'da serada çekilen tanıtım filminde, 'sağlıklı ürün' mesajı verdi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanları Orhan Okulu ve İsmail Balaban, Antalya'da serada çekilen tanıtım filminde, 'sağlıklı ürün' mesajı verdi.

Türkiye'nin en büyük sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da 3,7 milyonu seralarda olmak üzere yıllık 4,6 milyon ton sebze, 1,5 milyon tona yakın meyve üretiliyor. Tarihi Kırkpınar başpehlivanları Orhan Okulu ile İsmail Balaban, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye ihraç edilen sebze ve meyveler için 'sağlıklı ürün' mesajı yaptı. Seradaki tanıtım filmi çekimlerinde domates ve biber yiyen iki başpehlivan, sağlıkları, enerjileri ve güçlerini bu ürünlerden aldıklarını söyledi.

Okulu ve Balaban, bölgede yetişen ürünleri yiyerek büyüdüklerini, yaz kış üretilen meyve ve sebzelerin tereddüt etmeden tüketilebileceğini kaydetti. Balaban ve Okulu, "Sebze ve meyve yiyin sağlıklı kalın" çağrısında bulundu. Tanıtım filminde yer alan 100 yaşlarındaki Halime Nine de, domates, biber, patlıcan, kabak, serada ne yetiştiyse onu yediğini söyledi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, başpehlivanların duyarlılığına teşekkür etti. Antalya'da hiçbir üreticinin, kendisinin tüketmediği ürünü yetiştirmediğini söyleyen Özen, "Antalya çiftçisi yetiştirdiği sağlıklı ürünler ile şampiyonlarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın sağlıklı beslenmesini sağlamaktadır" dedi.

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