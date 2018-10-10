TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilmeleri imkanı getirilecek.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarından, trafik güvenliğini artırıcı tedbirlere, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki tedbirlerden çocukların korunmasına yönelik ek önlemlere, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştırmadan güvenlik ve kamu yararı gözetilen çeşitli başlıklarda toplam 17 kanunda 47 maddede değişiklik ve ilçe kurulmasına dair 1 yeni kanun maddesi teklif ediliyor.

İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda yapılan değişikliklerde, 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolislere yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" olabilmeleri imkanı sağlanacak.