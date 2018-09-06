Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici öldü.

Basra'daki protestolar şiddetini artırdı

1 / 10 Irak'ın güneyindeki petrol zengini ve son iki aydır şiddetli gösterilere sahne olan Basra vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 / 10 Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, öğlen saatlerinden itibaren tüm kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu ifade edildi.

3 / 10 Açıklamada, sokağa çıkma yasağının akşam saatlerine kadar süreceği, kentteki durumun normalleştirilmesi için de göstericilerin güvenlik güçlerine yardım etmesi talep edildi.

4 / 10 Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayeti sakinleri, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor.

5 / 10 Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

6 / 10 Basralılar önceki gün valilik, dün de belediye binasını basıp ateşe vermişti.

7 / 10 Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra halkının taleplerini karışlamak için üniversite mezunlarının ataması dahil olmak üzere altyapı projelerinin iyileştirilmesi gibi çözüm paketi duyurmuştu.

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