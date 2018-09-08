Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Basra Havalimanı yetkilileri, havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendiği yönündeki iddiayı yalanladı.
Basra Havalimanı Müdürü Samir Yunus yaptığı yazılı açıklamada, havalimanı yakınlarına füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Yunus, uçak seferlerinde de herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını belirtti.
"Kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı devam eden gösterilere sahne olan ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da, havalimanı yakınına füze atıldığı iddia edilmişti.
Basra'da olaylar sürerken, Bağdat'ın merkezinde yer alan hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye de dün füze saldırısı düzenlenmişti.
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