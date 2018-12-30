Basra Körfezi'nde balıkçı teknesi kayboldu

AMMAN (AA) - Basra Körfezi açıklarında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır uyruklu kişileri taşıyan balıkçı teknesiyle geçen perşembeden bu yana irtibat kurulamıyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarane, yaptığı yazılı açıklamada, "Basra Körfezi'nde, 3 Ürdün, 2 Mısır ve 1 BAE vatandaşının bulunduğu tekne geçen perşembe akşamından bu yana kayıp." ifadesini kullandı.

Katarane, BAE'nin, tekneyi arama çalışmaları yürüttüğünü ve Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan İran'dan da çalışmalar için yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Ürdünlü kaynaklar, daha önce yaptığı açıklamada, BAE'den açılan bir teknenin Basra Körfezi açıklarında kaybolduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını aktarmıştı. Açıklamada, Ürdün'ün, Tahran'daki Büyükelçiliği ve İran'ın Amman Büyükelçiliği'yle iletişime geçerek olayla ilgili bilgileri olup olmadığını sorduğu kaydedilmişti.

