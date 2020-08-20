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Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

20.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

İran, Pazartesi günü iki İranlı balıkçının BAE sahil güvenliği tarafından öldürülmesinin ardından BAE bandıralı bir gemiye el koyarak mürettebatını gözaltına aldığını bildirdi.

Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenliğinin Pazartesi günü İranlı balıkçılara ateş açarak iki İranlıyı öldürdüğünü bildirdi. Aynı gün BAE bandıralı bir gemiye el koyulduğu ve mürettebatın gözaltına alındığı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada BAE bandıralı geminin İran karasularını ihlal ettiği belirtilerek "Karasularımıza yasa dışı bir şekilde giren BAE gemisine Pazartesi günü el koyulmuş, mürettebatı gözaltına alınmıştır" denildi.

İran Dışişleri, aynı gün BAE sahil güvenliğinin balıkçı teknelerine ateş açarak iki İranlı balıkçıyı öldürdüğünü ve bir tekneye el koyduğunu bildirdi. Açıklamada, BAE Maslahatgüzarının Dışişleri'ne çağırıldığı da kaydedildi.

"BAE tazminata hazır"

İran Dışişleri Bakanlığı "BAE makamları Çarşamba günü gönderdikleri notada olayla ilgili derin üzüntülerini dile getirmiş ve neden olan tüm zararı tazmin etmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir" ifadesine de yer verdi.

BAE resmi haber ajansı WAM, Pazartesi günü yayımladığı haberde, BAE sahil güvenliğinin karasularını ihlal eden sekiz balıkçı teknesini durdurmaya çalıştığını bildirmiş, ancak ölü ya da yaralılar olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail anlaşması gerginliği

BAE ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasını öngören ve geçen hafta kamuoyuna duyurulan anlaşmanın temel hedeflerinden biri, İran'ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak olarak değerlendiriliyor. İran ABD arabuluculuğunda varılan anlaşmayı kınamış, anlaşmayı "büyük bir hata" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "bölgede İsrail'e yol açılmaması" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıyı tehdit olarak algılayan BAE Pazar günü İran Maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırarak nota vermişti.

BAE'nin müttefiki Suudi Arabistan ile İran arasında gerilimin tırmanması üzerine İran ile BAE arasındaki diplomatik ilişkiler 2016 yılında maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü. İlişkilerdeki gerginliklere rağmen iki komşu ülke uzun yıllardır yakın ekonomik bağlara sahip. Geçen yıl BAE'den bir sahil güvenlik heyeti denizde güvenlik alanında işbirliğini canlandırmak üzere İran'da temaslarda bulunmuştu.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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