HABER

Basra Körfezi’nde İran’a ait petrol çıkartma tesisinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 22:45 | Son Güncelleme

İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili’nin 92 km açığında bulunan Pars Petrol ve Gaz Şirketi’ne ait Nayin Petrol kuyusunda yangın çıktı.İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili’nde bulunan Nayin petrol çıkartma tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili’nin 92 km açığında bulunan Pars Petrol ve Gaz Şirketi’ne ait Nayin Petrol kuyusunda yangın çıktı.
İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili’nde bulunan Nayin petrol çıkartma tesisinde yangın çıktığı bildirildi. Tesisin 6,7 ve 8 numaralı fazlarında çıkan yangın nedeniyle üretime ara verildiği belirtilirken, İran Petrol Bakanlığı yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yangın nedeniyle petrol çıkartma tesisinde bulunan 12 işçinin helikopterler ile güvenli bölgede taşındıkları ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığına bağlı kaynaklar ise tesiste gerçekleşen yangının şiddetli bir patlama sonucu yaşandığı yönündeki bilgileri yalanlayarak, yangının gaz kaçağı nedeniyle yaşanmış olabileceğini aktardı.
Pars Petrol Ve Gaz Şirketi yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu, 9 numaralı kuyuda başlayan yangının, akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Kahramanmaraş'ta huzur uygulamasında, 1 kişi kaçak kesilen ağaçla yakalandıKahramanmaraş'ta huzur uygulamasında, 1 kişi kaçak kesilen ağaçla yakalandı
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandıKahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.