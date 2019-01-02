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Basra Körfezi'nde kaybolan Ürdünlü balıkçılar İran'da gözaltında tutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

Basra Körfezi'nde kaybolan Ürdünlü balıkçılar İran'da gözaltında tutuluyor

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık 2018'de Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada tekneleriyle birlikte kaybolan 3 Ürdünlü balıkçının İran tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarine, yaptığı yazılı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz dün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karasularında diğer Arap ülkelerinden arkadaşlarıyla birlikte balık avladıkları sırada yanlışlıkla İran karasularına giren üç Ürdünlünün İran'da gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

Bakanlığın, İran Dışişleri Bakanlığıyla konuyla ilgili irtibata geçerek bilgi aldığını belirten Katarine, Ürdünlülerin sağlığının yerinde olduğunu, gözaltı sürelerinin uzun sürmeyeceğini ve İran'ın güneybatısında yer alan Bender Lenge kentindeki mahkemeye çıkarılacaklarını aktardı.

Katarine, gözaltında bulunanlardan birinin bu sabah Ürdün'ün Tahran Büyükelçiliğini telefonla arayarak sağlıklarının yerinde olduğunu, serbest bırakılmaları için para cezası ödemeleri ve mahkemeye yasal teminat sunmaları gerektiğini bildirdiğini dile getirdi.

Sözcü Katarine, bunun üzerine büyükelçiliğin rutin işlemler hakkında bilgi alarak gözaltındaki vatandaşların serbest bırakılmasına yardımcı olmak için İran Dışişleri Bakanlığıyla irtibata geçtiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarane, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Basra Körfezi'nde, 3 Ürdün, 2 Mısır ve 1 BAE vatandaşının bulunduğu tekne geçen perşembe akşamından bu yana kayıp." ifadesini kullanmıştı.

Katarane, BAE'nin, tekneyi arama çalışmaları yürüttüğünü ve Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan İran'dan da çalışmalar için yardım talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İRAN kaybolan Ürdünlü balıkçılar

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