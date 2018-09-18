Basra'da amatör futbolcular sudan zehirlendi

BASRA (AA) - Irak'ın Basra vilayetinde amatör futbol takımından 13 kişi kirli içme suyundan zehirlendi.

İçtikleri kirli sudan zehirlenen amatör ligdeki El Hüseyin futbol kulübünün oyuncuları, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Takımın Facebook hesabından yapılan açıklamada, bazı oyuncular ve personelin kirli içme suyundan zehirlenmesi nedeniyle "Güney Petrol Kulubü" maçına çıkılamadığı belirtildi.

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi Sorumlusu Mehdi et-Tamimi, geçen çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı geçen aydan bu yana zehirlenen vatandaşların sayısının 60 bine ulaştığını bildirmişti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.