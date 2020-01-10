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  4. Basra'da bir gazeteci öldürüldü

Basra'da bir gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle bazı ofisleri kapatılan Dijla TV'nin muhabiri Ahmed Abdussamed, aracında silahlı saldırıya uğradı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir gazeteci, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Irak'ta yayın yapan Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed aracında silahlı saldırıya uğradı.

Abdussamed, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

Dijla TV'nin Bağdat ve ülkenin güney kentlerindeki ofisleri, 1 Ekim 2019'da başlayan gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle hükümet tarafından kapatılmıştı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geçen ekim ayında patlak veren gösteriler 100'üncü gününde de devam ediyor.

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Dijla TV gazeteci hayatını kaybetti ırak silahlı saldırı

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