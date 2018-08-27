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Basra'da çevre kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 01:11 | Son Güncelleme

Basra'da çevre kirliliği nedeniyle hastalıklarda artış gözlendiği açıklandı

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde yaşanan çevre kirliliği nedeniyle deri hastalıkları, ishal ve kanser vakalarında artış gözlendiği bildirildi.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komisyonu, Basra'da yürüttüğü incelemelerin ardından kentteki insani durum ve çevre kirliliğine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Basra'da çevre kirliliği ve içme sularındaki tuzluluk oranının artması nedeniyle kanser, deri hastalıkları ve ishal vakalarında artış gözlendiği belirtildi ancak sayı verilmedi. Komisyonunun açıklamasında halka, çevre ve sağlık konularındaki ihlallerinden dolayı bakanlıklar aleyhinde şikayette bulunmaları çağrısı yapıldı.

Su Kaynakları Bakanlığı'nın verilerine göre, Basra'da sudaki toplam çözünmüş katı madde miktarı (tds) 7 bin 500'e ulaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise sulardaki tds oranlarının bin 200'e çıkması durumunda suyun içilebilme sınırını aştığını belirtiyor.

Geçen haftalarda yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, içme sularındaki tuzluluk oranının arttığı ve bunun da binlerce kişinin zehirlenmesine yol açtığı duyurulmuştu.
Ülkenin yüzölçümü bakımından ikinci büyük kent olan Basra, Irak petrolünün yüzde 80'ini üretiyor. Basra 9 Temmuz'dan itibaren ülkeye yayılan protestoların merkezi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Basra hastalık ırak sağlık

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