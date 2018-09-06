Basra'da devlet televizyonu ve Şii parti binaları ateşe verildi

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, devlet televizyonu ile bazı Şii parti binalarını ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı süren gösteriler sırasında bir grup, devlet televizyonu ve Bedir Örgütü binasına girdi. Göstericiler, söz konusu binaları ateşe verirken olaylar sırasında devlet televizyonuna ait bir canlı yayın aracının da yandığı ifade edildi.

Başka bir grup göstericinin de İran yanlısı Şii milis gücüne sahip Asaib Ehlilhak, Yüksek İslami Konseyi ve Ammar el-Hekim'in lideri olduğu Ulusal Hikmet Akımı binalarını ateşe verdiği aktarıldı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi binasının da ateşe verildiği öğrenildi.

Söz konusu binaların yanışına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Göstericilerin kentte bulunan İran Başkonsolosluğu'na doğru harekete geçtiği kaydedildi.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayetinde yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk gibi gerekçelerle 8 Temmuz'dan bu yana gösteriler düzenleniyor.