Basra'da İran Konsolosluğu ateşe verildi

Şii lider Sadr, Irak parlamentosunu Cumartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.Irak'ın ikinci büyük kenti Basra'da Temmuz ayından bu yana kamu hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve su sıkıntısı gibi nedenlerle süren protestolarda gerilim son bir haftadır yeniden tırmandı. Cuma günü düzenlenen eylemlerde bir kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

Cuma günkü eylemde bazı protestocular, İran'ın kentteki konsolosluğa girerek binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. "İran dışarı!" sloganları atan eylemciler, İran bayrağı da yaktı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, olayları bastırmak amacıyla protestocuların üzerine ateş açtı. Nüfusunun çoğunluğu Şii olan Basra'da birçok kişi, İran'ın desteklediği siyasi partileri Irak'ın içişlerine karışmakla suçluyor ve kentte mevcut olan altyapı sorunlarından onları sorumlu tutuyor.

Basra'da kamu hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve su sıkıntısı gibi nedenlerle 8 Temmuz'da başlayan gösterilerde şiddetin dozu son günlerde artmış bulunuyor. Protestolarda Pazartesi gününden bu yana en az 11, Temmuz ayındaki başlangıcından bu yana ise en az 25 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca eylemler sırasında bazı göstericiler, Basra belediye binasını ateşe verdi. Olayların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.