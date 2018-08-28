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Basra'da "kirli içme suyu" krizine çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Irak hükümeti, Basra kentinde binlerce kişinin zehirlenmesine ve protestolara neden olan kirli içme suyu krizinin çözümü için harekete geçti

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Basra kentinde binlerce kişinin zehirlenmesine ve protestolara neden olan kirli içme suyu krizinin çözümüne yönelik adım attı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Haydar el-İbadi, hükümetten bir heyetin çevre ve sağlık sorunlarını incelemek üzere Basra'ya yaptığı ziyaretin ardından konuyla alakalı bir dizi talimat verdi.

Açıklamaya göre İbadi, Basra su kaynaklarının (Fırat ve Dicle nehirleri) yeterli paylaşımının sağlanması, klor oranlarının takip altında tutulması, su örneklerinin alınması ve bu konuda ilgili tüm kurumlar arasında koordinasyon sağlanması talimatını verdi.

İbadi'nin, talimatları arasında ayrıca "arıtma tesislerinin ve içme suyu şebekelerinin onarılması, atık ve kirli suların içme sularına karışmasının önlenmesi" yer alıyor.

Savunma ve Ulaştırma Bakanlığından da halka içme suyu ulaştıracak tankerler temin etmesi istendi.

Basra'daki içme sularındaki tuzluluk oranının arttığı, bunun geçen iki haftada binlerce insanın zehirlenmesine yol açtığı aktarılmıştı.

Basra Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Ala Haşim, yerel basına yaptığı açıklamada, kentte kirli içme suyuna bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan kişi sayısının 14 bine ulaştığını belirtmişti.

Halk içme sularındaki kirliliği protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak içme suyu

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