BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde onlarca kişi içme sularındaki kirliliği protesto etmek için gösteri düzenledi.
Basra kent merkezinde bir araya gelen onlarca gösterici, vilayetin içme suyunun temin edildiği Şattul Arap Nehri'ndeki tuz oranı ve kirliliğin arttığını belirtti.
AA muhabirine konuşan Rafid Kinani isimli eylemci, içme sularından kaynaklanan hastalıklar ile çevre kirliliğindeki artışa dikkati çekti.
Bugünkü gösterinin Sağlık Bakanı Adile Hammud'un iki gün önce gerçekleştirdiği Basra ziyareti sırasında yaptığı "hastalıkların nedeninin kirli içme suyu olmadığı" şeklindeki açıklamalarına bir tepki olduğunu söyleyen Kinani, içme sularındaki kirlilik nedeniyle çeşitli zehirlenme vakaları yaşandığını ifade etti.
- İçme sularındaki kirliliğe bağlı hastalık nedeniyle 14 bin kişi hastanelerde
Öte yandan Basra Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Ala Haşim, yerel basına yaptığı açıklamada, kentte kirli içme suyuna bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan kişi sayısının 14 bine ulaştığını aktardı.
Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.
Meclisteki İnsan Hakları Komisyonu, Basra'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından dün kentteki insani durum ve çevre kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "çevre kirliliği ve içme sularındaki tuzluluk oranının artması nedeniyle kanser, deri hastalıkları ve ishal vakalarında artış gözlendiğini" belirtmişti.
Iraklı 25 milletvekili de dün "içme suyu başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.
Ülkenin yüz ölçümü bakımından ikinci büyük kenti olan ve Irak petrolünün yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, yaşanan elektrik sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle 9 Temmuz'da patlak veren gösteriler kısa sürede başkent Bağdat'a kadar sıçramıştı.
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