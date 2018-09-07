HABER

Basra’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Basra Operasyonlar Komutanlığı, kentte yaşanan olayların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu

BAĞDAT (AA) - Basra’da yaşanan olaylar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Basra Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan olaylar sebebiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklamada, söz konusu yasağın ne zaman kalkacağına dair bilgi verilmedi.

Kentte devam eden gösteriler sırasında bir grup gösterici, bugün İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermişti. İran yönetimi ise bunun üzerine Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra'da halkın, 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Basralılar, gösteriler sırasında valilik ve belediye binaları, devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlerine ait binaları basarak ateşe vermişti.

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşüÇamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü
CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa ettiCHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.