HABER

Basra'daki göstericilerden "sivil itaatsizlik" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Iraklı göstericiler, eylemlere müdahalelerin ve gözaltıların devam etmesi halinde sivil itaatsizliğe başvuracaklarını belirtti

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentindeki göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahaleye ve gözaltılara devam etmesi halinde "sivil itaatsizliğe" başvuracakları uyarısında bulundu.

Iraklılar, "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve yolsuzlukla mücadele" talebiyle düzenledikleri gösterilere devam ediyor.

Basra'nın kuzeyindeki İzzeddin Selim bölgesindeki göstericilerden Cebbar el-Hafaci AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede durumun kritik olduğunu ve bölge halkının iki gün önce güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılmasını beklediğini belirtti.

Hafaci, "Güvenlik güçlerinin silahsız göstericilere karşı güç kullanmaya devam etmesi halinde, kararımız sivil itaatsizliğe başvurmak olacak." dedi.

Basra kentinin merkezinde yer alan polis lojmanları bölgesinde de onlarca kişinin katıldığı gösteri düzenlendi. Gösteride yerel yönetim ve hükümetten temel hizmetlerin sağlanması ve genç kesimin işsizlik oranının azaltılması talebinde bulunuldu.

Irak güvenlik güçleri çarşamba günü, Basra kentinde bir göstericiyi darbederek ölümüne neden olmuş, 20 göstericiyi gözaltına almıştı.

- Bağdat'ta da eylemler devam ediyor

Öte yandan başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yolsuzluk yapanların hesap vermesini, işsizliğin bitirilmesini ve vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Güvenlik güçleri gösterinin düzenlendiği meydanın çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi trafiğe kapattı. Başbakanlık binası ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden yollarda da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Göstericilerden Muhammed Cabiri, yolsuzluğun üzerinin örtüldüğünü belirterek, "Siyasi kesimler ve partilerin büyük çoğunluğu kayırmacılık ve yolsuzluğa karıştığı için yolsuzluk yapanları ortaya çıkarma konusunda ciddi değil." diye konuştu.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Bolu Dağı Tünellerinde bayram yoğunluğu başladıBolu Dağı Tünellerinde bayram yoğunluğu başladı
İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra ırak

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.