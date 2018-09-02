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Basra'daki gösteriler dinmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bir grup gösterici, hükümetin taleplerine kulak vermediği gerekçesiyle Irak-İran arasındaki sınır kapısında ve bir petrol sahası önünde gösteri düzenledi

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetindeki göstericiler, Irak-İran arasındaki sınır kapısına giden kara yoluyla bir petrol kuyusunun girişinde oturma eylem düzenledi.

Irak'taki yerel medyada yer alan haberlere göre, Basra vilayetinin doğusundaki Şattu'l Arab ilçe sakinleri, hükümetin 3 aydır sokaklarda dile getirdiği taleplerine kulak asmadığı gerekçesiyle önemli ticari geçişlerin yapıldığı Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'na giden kara yolunda oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kara yolunu kapatan göstericiler hükümetin başta işsizlik olmak üzere elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının düzeltilmesini talep ediyor.

Basra'daki bir başka gösteri ise, vilayetin zengin petrol kuyuları arasında sayılan Nahran Bin Ömer'de meydana geldi. Petrol kuyusu önünde bir araya gelen öfkeli göstericilerin, petrol sahası girişini kapatıp, oturuma eylemi gerçekleştirdi.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde, 9 Temmuz'dan bu yana halk, çeşitli nedenlerden dolayı gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, işsizlik başta olmak üzere sorunların ortadan kaldırılması için birkaç çözüm paketi açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Irak-İran Şelemçe

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