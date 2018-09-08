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Basra'daki gösterilerde ölü sayısı 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

Basra'daki gösterilerde ölü sayısı 7'ye yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzlukları protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde son 24 saat içinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Basra'da devam eden olaylarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, dünkü gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Son açıklamaya göre, Basra'daki gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen göstericilerin sayısı 30'u aştı.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, iki ay önce "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve son günlerde giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak ateşe vermişti.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binalar ateşe verilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

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Basra ırak

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