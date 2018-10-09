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Basra'daki güvenlik durumu "endişe verici" boyutta

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Irak Meclisi'ndeki Basra Milletvekili Hayfa el-Emin, son 1 ay içinde gerçekleştirilen suikastlar nedeniyle kentte güvenlik durumunun endişe verici boyuta ulaştığını söyledi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yetersiz altyapı ve işsizlik gerekçesiyle yaklaşık iki ay şiddetli protestolara sahne olan Basra'daki güvenlik durumunun "endişe verici" boyutta olduğu uyarısı yapıldı.

Irak Meclisi'ndeki Basra Milletvekili Hayfa el-Emin, mecliste düzenlediği basın toplantısında, son 1 ay içinde sivil aktivistlere karşı gerçekleştirilen suikastlara dikkati çekerek, kentteki güvenlik durumunun endişe verici boyuta ulaştığını söyledi.

Petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yetersizliğine tepki göstermek isteyen göstericilerin güvenlik güçleri tarafından rastgele gözaltına alındığını kaydeden Emin, meclise ivedi bir şekilde kentte yaşanan hak ihlallerine ilişkin soruşturma komitesi kurulması çağrısı yaptı.

Basra'daki gösterilerde ön saflarda yer alan kadın aktivist Suad el-Ali, 25 Eylül'de kent merkezinde gün ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırganların kimliği belirlenememişti.

Ali'den önce de gösterilerde gönüllü doktorluk yapan Hacer Yusuf isimli bir kadın aktivist, yine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırılmış ve öldürülmüştü.

Basra'da temmuz ayında patlak veren gösteriler kısa süre içinde İran karşıtı eylemlere dönüşmüş ve İran'ın kentteki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Bu nedenle kaçırma veya öldürme gibi bu tür eylemlerin arkasında göstericilerin gözünün korkutulmasını isteyen İran destekli Şii milislerin olduğu iddia ediliyor.

Kentteki güvenlik durumunun kötüye gitmesi üzerine ABD yönetimi de 29 Eylül'de Basra başkonsolosluğundaki hizmetleri askıya almış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konsolosluğa olası bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etmişti.

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Basra ırak

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