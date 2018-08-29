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Basra'daki kirli içme suyu krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

Basra'daki kirli içme suyu krizi

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde son iki haftada kirli içme suyu nedeniyle günlük ortalama 400 zehirlenme vakası tespit edildi.

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komisyonu, kirli içme suyu krizi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, kirli içme suyu krizi nedeniyle son iki haftada kentte günlük 400 vaka tespit edildiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisine yer verildi.

Basra Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Ala Haşim, yerel basına yaptığı açıklamada, kentte kirli içme suyuna bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan kişi sayısının 14 bine ulaştığını aktarmıştı.

Meclisteki İnsan Hakları Komisyonu, Basra'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından dün kentteki insani durum ve çevre kirliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "çevre kirliliği ve içme sularındaki tuzluluk oranının artması nedeniyle kanser, deri hastalıkları ve ishal vakalarında artış gözlendiğini" bildirmişti.

Iraklı 25 milletvekili de dün "içme suyu sıkıntısı başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.

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Basra kirli içme suyu krizi

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