Basra'daki Olaylar Yüzünden Ebadi'ye İstifa Çağrıları Artıyor

Basra’da günlerdir devam eden ve en az 12 kişinin öldüğü gösterilerin ardından Irak Başbakanı Haydar el Ebadi’ye istifa çağrıları artıyor. Olayların ardından Irak parlamentosu olağanüstü toplandı ve meclisteki iki büyük ittifak Ebadi’nin istifasını istedi.

Toplantının ardından Sayrun İttifakı Genel Sekreteri Hasan el Akuli, “Hükümetten derhal halktan özür dilemesini ve istifa etmesini istiyoruz” diye konuştu.

El Ebadi, Basra’daki olayların ciddiyetini kabul etmekle birlikte kendi icraatlarını savundu. Kamu hizmetlerinden kaynaklanan bir sorunun kendisine karşı siyasi sabotaj olarak kullanıldığı yorumunda bulundu.

Basra genelini saran olaylar, bir hafta kadar önce kent şebeke suyunu içen 30 bin kişinin hastanelik olmasıyla başladı. Olayların büyümesinin ardından İçişleri Bakanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu sabah da Basra Havaalanı çevresine üç Katyuşa roketi atıldı. Olayda yaralanan olmadı. Saldırıyı üstlenen olmazken havaalanındaki uçak trafiği de aksamadı.

Dün (Cuma) yüzlerce protestocu, “İran Irak’tan çık” sloganlarıyla bu ülkenin Basra Konsolosluğu’nu bastı ve konsolosluk binasını ateşe verdi.