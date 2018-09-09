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Basra'daki Olaylar Yüzünden Ebadi'ye İstifa Çağrıları Artıyor

09.09.2018 00:39 | Son Güncelleme

Basra’da günlerdir devam eden ve en az 12 kişinin öldüğü gösterilerin ardından Irak Başbakanı Haydar el Ebadi’ye istifa çağrıları artıyor. Olayların ardından Irak parlamentosu olağanüstü toplandı ve meclisteki iki büyük ittifak Ebadi’nin istifasını istedi

Basra'daki Olaylar Yüzünden Ebadi'ye İstifa Çağrıları Artıyor

Basra’da günlerdir devam eden ve en az 12 kişinin öldüğü gösterilerin ardından Irak Başbakanı Haydar el Ebadi’ye istifa çağrıları artıyor. Olayların ardından Irak parlamentosu olağanüstü toplandı ve meclisteki iki büyük ittifak Ebadi’nin istifasını istedi.

Toplantının ardından Sayrun İttifakı Genel Sekreteri Hasan el Akuli, “Hükümetten derhal halktan özür dilemesini ve istifa etmesini istiyoruz” diye konuştu.

El Ebadi, Basra’daki olayların ciddiyetini kabul etmekle birlikte kendi icraatlarını savundu. Kamu hizmetlerinden kaynaklanan bir sorunun kendisine karşı siyasi sabotaj olarak kullanıldığı yorumunda bulundu.

Basra genelini saran olaylar, bir hafta kadar önce kent şebeke suyunu içen 30 bin kişinin hastanelik olmasıyla başladı. Olayların büyümesinin ardından İçişleri Bakanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu sabah da Basra Havaalanı çevresine üç Katyuşa roketi atıldı. Olayda yaralanan olmadı. Saldırıyı üstlenen olmazken havaalanındaki uçak trafiği de aksamadı.

Dün (Cuma) yüzlerce protestocu, “İran Irak’tan çık” sloganlarıyla bu ülkenin Basra Konsolosluğu’nu bastı ve konsolosluk binasını ateşe verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Irak hükümeti de olayın ardından Basra’da emniyetten sorumlu üst düzey yetkilileri görevden aldı.

Basra’da nüfusun çoğunluğu Şii olmasına rağmen, kentteki protestocular İran’ı siyasi partilere nüfuz etmekle suçluyor.

Amerika’nın Sesi Kürtçe Bölümü’nden Balen Salih’e konuşan Iraklı bağımsız siyasetçi Muhammed el Selman el Tayi “İran konsolosluğunun yakılması, Basra halkının yaşadıkları sorunların büyük çoğunluğundan İran İslam Cumhuriyeti’ni sorumlu tuttuğuna işaret ediyor. Kentteki İran konsolosluğunu da üçüncü kez yakmaya çalıştılar. Geçmiş yıllarda Necef, Ammara e Kerbela gibi, ama İran konsolosluğu bulunmayan kentlerde bile Şii protestocular, İran’ın destek verdiği Şii siyasi partilerin bürolarını ateşe verdi. Yeni Irak hükümeti, İran’la ilişkileri ve politikaları konusunda bir kez daha düşünmek zorunda” diye konuştu.

Saldırının ardından İran Basra yakınındaki sınır kapısını kapattı ve vatandaşlarından kenti terk etmelerini istedi.

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