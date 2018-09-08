Basra'daki olaylarda 1 kişi öldü

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde devam eden gösteriler kapsamında Haşdi Şabi bünyesindeki Asaib Ehlilhak Örgütü'ne ait binaya girmeye çalışan göstericilere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Görgü tanığı göstericilerden Hani Abdu el-Hüseyin, protestocuların Basra vilayetinin Berihe bölgesindeki Asaib Ehlilhak Örgütü binasına girmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine örgütten silahlı kişilerin göstericilere ateş açtığını iddia eden Hüseyin, olayda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada da maskeli bir grubun, Haşdi Şabi'ye ait bir binaya saldırarak, içerisindeki eşyaları tahrip ettiği ve binayı tamamen yaktığı belirtildi.

- Irak Sınır Kapıları Heyeti'nden "Şelamçe yalanlaması"

Öte yandan Irak Sınır Kapıları Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İran ile Irak arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nın kapatıldığı haberleri yalanlandı.

Şelamçe Sınır Kapısı'nın kapatılmasının söz konusu olmadığı aktarılan açıklamada, sınır kapısının her zamanki gibi çalıştığı kaydedildi.