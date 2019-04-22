HABER

Basra’nın ilk Hindu tapınağının temelleri atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temelleri atıldı.Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temel atma töreni yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temelleri atıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temel atma töreni yapıldı. Tapınak, BAE’nin başkenti Abu Dabi şehrinde, Dubai-Abu Dabi otoyolunun kenarına inşa edilecek. Temel atma törenine BAE bakanlarının yanı sıra Hindistan’ın BAE Büyükelçisi Navdeep Suri ve Hinduların önde gelen dini liderlerinden Mahant Swami Maharaj katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Topluluk Geliştirme İdaresi Başkanı Mughir Khamis El Khaili, tapınağın BAE’de yaşayan herkes için din özgürlüğünü sağlamak üzere yapıldığını açıkladı. El Khaili, inşa edilecek tapınakta eğitim salonları, bir ziyaretçi merkezi, anaokulları, bahçeler, yemek salonu, kitapçı ve hediyelik eşya dükkânı bulunacağını kaydetti.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Malatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurduMalatya’da çiçek açan kayısı ağaçlarını kar vurdu
Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandıKılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.