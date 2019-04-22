Basra’nın ilk Hindu tapınağının temelleri atıldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temelleri atıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de Basra Körfezi’nde inşa edilecek ilk Hindu tapınağının temel atma töreni yapıldı. Tapınak, BAE’nin başkenti Abu Dabi şehrinde, Dubai-Abu Dabi otoyolunun kenarına inşa edilecek. Temel atma törenine BAE bakanlarının yanı sıra Hindistan’ın BAE Büyükelçisi Navdeep Suri ve Hinduların önde gelen dini liderlerinden Mahant Swami Maharaj katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Topluluk Geliştirme İdaresi Başkanı Mughir Khamis El Khaili, tapınağın BAE’de yaşayan herkes için din özgürlüğünü sağlamak üzere yapıldığını açıkladı. El Khaili, inşa edilecek tapınakta eğitim salonları, bir ziyaretçi merkezi, anaokulları, bahçeler, yemek salonu, kitapçı ve hediyelik eşya dükkânı bulunacağını kaydetti.

