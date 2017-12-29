MAGAZİN

Başrol oyuncusu iki bölümde pes etti!

DİZİ HABERLERİ | 29.12.2017 20:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çağla Şikel, rol aldığı Dostlar Mahallesi dizisinin reytingi için konuştu.

Başrol oyuncusu iki bölümde pes etti!

Çağla Şıkel, rol aldığı Dostlar Mahallesi dizisinin reytingi için konuştu. Çağla Şıkel, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Manken, yeni dizisi ‘Dostlar Mahallesi’nin reytinglerinin kötü olmasıyla ilgili, “Hayatta her şey nasip, kısmet, yapacak bir şey yok” dedi. Şıkel, otomobiline bindiği sırada kıyafetinin azizliğine uğradı.

Hatırlanacağı gibi Çağla Şıkel, Alişan ile birlikte Dostlar Mahallesi dizisiyle ekrana dönüş yapmıştı. Kanal D ekranlarında Cumartesi günleri izleyenlerle buluşan Dostlar Mahallesi dizisinin reytingleri pek de iyi gelmiyor. Dizi böyle giderse yayından kaldırılması şaşırtıcı olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel dostlar mahallesi

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