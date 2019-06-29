"Başrolde Emel Sayın" konserleri başladı

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, yeniden başlayan "Başrolde Emel Sayın" konserlerinin ilkinde açıkhavada sahne aldı.

Sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, unutulmaz filmlerinde seslendirdiği şarkılara yer verdi.

- 15 filmde 98 şarkı

Şarkı aralarında Yeşilçam hatıralarını anlatan sanatçıya, rol aldığı filmlerin görüntüleri eşlik etti.

Geniş bir orkestra ve koroyla sahne alan Sayın, "Yalancı Yarim", "İntizar", "Ayrılmalıyız Artık", "Tövbeler Tövbesi", "Senden Başka", "Rüzgar" ve "Gülizar" gibi çok bilinen şarkılarını seslendirdi.

Emel Sayın, sahnede yaptığı konuşmada, 15 filmin başrolünde oynadığını belirterek, "Bu filmler çok sevildi ama bu filmlerde seslendirdiğim şarkılar, galiba daha da çok sevildi. Belki konularla bütünleştiği için çok daha beğenildi. Hesapladım, 15 filmimde tam 98 şarkı seslendirmişim." diye konuştu.

Konser için repertuvar yaparken çok zorlandıklarını vurgulayan Sayın, repertuvarı Oğuz Arınmış ve Selçuk Tekay'la birlikte hazırladıklarını dile getirdi.