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Başsavcı Akın: Terör örgütlerine karşı ciddi başarı elde edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ifade ederek, kent özelinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ciddi başarı elde edildiğini söyledi.

Başsavcı Akın: Terör örgütlerine karşı ciddi başarı elde edildi

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ifade ederek, kent özelinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ciddi başarı elde edildiğini söyledi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Barosu, adli yıl açılışı nedeniyle bir otelde resepsiyon verdi. Resepsiyona Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, adli yılın Türkiye'ye adalet, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Akın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek, kent özelinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ciddi başarı elde edildiğini ifade etti.
'HUKUKÇULAR TARİKAT VE CEMAATA BAKMAMALI'
Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun ise, "Yargı erkinin eşitler arasında birinci erk olduğuna, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve hukuku devleti ilkelerine adalet, liyakat savunma ve eşitlik kavramlarına evrensel yargı kurallarına inanmaları ve saygı göstermeleri şarttır" dedi. Dursun, tüm hukukçuların hiçbir menfaat, makam, siyasi görüş, güç, tarikat, cemaat ve grup hususlarına bakmadan adalet, savunma, yargı ilkelerine inanması gerektiğini söyledi.
'HUKUK FAKÜLTELERİNİN SAYISI AZALTILMALI'
Güvenilir, saygın, adil ve işleyecek bir yargının en önemli şartlarından birinin de hukuk eğitim olduğuna vurgu yapan Dursun, "Hukuk eğitimi kaliteli ve nitelikli olmayan bir ülkenin yargısından hiçbir şey beklenemez. Bunun için hukuk fakültelerinin sayılarının ve kontenjanlarının biraz önce azaltılması, yeni hukuk fakültesinin açılmasının önü geçilmesi, mevcutların sayısının 10'a düşürülmesi, avukatlık staj süresinin 3 yıla çıkarılması, avukatlık sınavının uygulamaya konulması gerekmektedir" diye konuştu.

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Başsavcı Akın: Terör örgütlerine karşı ciddi başarı elde edildiBaşsavcı Akın: Terör örgütlerine karşı ciddi başarı elde edildi

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