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Başsavcı Aydıner, Yargıtay’a üye oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

 İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye olarak atandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a üye olarak atandı.
HSK Genel Kurulu, Yargıtay üyeliğine 8 kişi atadı. Yargıtay’ın yeni üyeleri arasında İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner de yer aldı. Yargıtay’ın Aydıner’le birlikte diğer yeni üyeleri şu isimlerden oluştu:
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir.

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