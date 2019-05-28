HABER

Başsavcı Çakmak’tan Ecrin’in açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, önemli açıklamalarda bulundu.
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Orman muhafaza memurları 1 adet çocuk ayakkabısı bulduktan sonra bizlere ihbarda bulundular. Jandarma birimleri de arama faaliyetlerine katıldı. Arama yapılırken, ayakkabının bulunduğu noktanın aşağı kısmındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbiseler dağınık bir şekilde takip edildi. Dere yatağında da kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunu tahmin ettiğimiz kafatası, kaburga ve kaval kemiği gibi ufak parçalar bulundu. Vücut bütün halde değil. Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumu uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporlarımızı alıp, incelemeleri tamamlayacağız. Parçalar yüzeydeydi. Bir hayvan müdahalesinin olduğu sabit ve aşikar. Kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu sabit. Ancak ilk süreç hayvan müdahalesiyle mi başladı, ya da insani müdahaleyle başlayıp hayvan mı buldu? Bunları soruşturma neticesinde netleştireceğiz. Şu anda cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz deliller ışığında şu anda şu an itibariyle cinsel istismara yönelik bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa ona göre bilgilendirme yapacağız. Birçok şeyi araştırıyoruz. Soruşturmanın varlık sebebi zaten olayın kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa tutuklama işin doğalıdır. Bunun için şüphelilerin kuvvetli delillerle belirlenip, ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Adli birimler olarak kayıp olayına karışmayız. Adam öldürme, taksirli adam öldürme ve kasten adam öldürme olayı bizi ilgilendirir. Biz o suçların işlenmiş olmasına binaen soruşturma yapıyoruz. Neticesinde doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuş ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz, idari birimlerin takdirine bırakılır. Suç şüphesi varsa soruşturmamıza devam ederiz. Çocuğu hayvan da taşıyabilir, insan da getirebilir, gömülüp de getirilebilir. Bunların hepsi bir ihtimal.”

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüKaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.