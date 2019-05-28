Başsavcı Çakmak’tan Ecrin’in açıklaması

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, önemli açıklamalarda bulundu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Orman muhafaza memurları 1 adet çocuk ayakkabısı bulduktan sonra bizlere ihbarda bulundular. Jandarma birimleri de arama faaliyetlerine katıldı. Arama yapılırken, ayakkabının bulunduğu noktanın aşağı kısmındaki dere yatağında elbise parçaları bulduk. Elbiseler dağınık bir şekilde takip edildi. Dere yatağında da kemikler bulundu. 100 metreye yayılmış vaziyette küçük bir çocuğa ait olduğunu tahmin ettiğimiz kafatası, kaburga ve kaval kemiği gibi ufak parçalar bulundu. Vücut bütün halde değil. Ecrin’e ait olup olmadığını da bilmiyoruz. Yaş ve kıyafet durumu uyumlu ancak kesinliğe ulaştırmak için ilgili kriminal dairelerden raporlarımızı alıp, incelemeleri tamamlayacağız. Parçalar yüzeydeydi. Bir hayvan müdahalesinin olduğu sabit ve aşikar. Kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu sabit. Ancak ilk süreç hayvan müdahalesiyle mi başladı, ya da insani müdahaleyle başlayıp hayvan mı buldu? Bunları soruşturma neticesinde netleştireceğiz. Şu anda cinsel istismar konusu en çok konuşulan konu. Bulduğumuz deliller ışığında şu anda şu an itibariyle cinsel istismara yönelik bulgumuz yok. İlerleyen aşamalarda çıkarsa ona göre bilgilendirme yapacağız. Birçok şeyi araştırıyoruz. Soruşturmanın varlık sebebi zaten olayın kasten adam öldürme olduğu ortaya çıkarsa tutuklama işin doğalıdır. Bunun için şüphelilerin kuvvetli delillerle belirlenip, ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Adli birimler olarak kayıp olayına karışmayız. Adam öldürme, taksirli adam öldürme ve kasten adam öldürme olayı bizi ilgilendirir. Biz o suçların işlenmiş olmasına binaen soruşturma yapıyoruz. Neticesinde doğal ölüm de çıkabilir. Çocuk kaybolmuş ve hayvan saldırısına uğramış da olabilir. O zaman biz çekiliriz, idari birimlerin takdirine bırakılır. Suç şüphesi varsa soruşturmamıza devam ederiz. Çocuğu hayvan da taşıyabilir, insan da getirebilir, gömülüp de getirilebilir. Bunların hepsi bir ihtimal.”

