Başsavcı Değişikliği Halkbank Davasını Nasıl Etkileyecek?

Tüm bu gelişmeler gözleri Salı günü yapılacak Halkbank davasının ara duruşmasına çevirdi. Davayı yakından takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut son gelişmeler sonrasında Halkbank davasının nasıl seyredeceği konusundaki görüşlerini VOA Türkçe’ye aktardı.

Rıza Sarraf ve Hakan Atilla soruşturmalarını başlatan eski başsavcı Preet Bharara’nın yerine ABD Başkanı Trump tarafından atanan New York Güney Bölgesi Başsavcılığına atanan Geoffrey S. Berman yine Başkan Trump tarafından görevinden alınmıştı.

Halkbank davası salı günü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yapılacak ara duruşmayla devam edecek.

“Başsavcı Berman Trump’ın beklentilerini karşılamadı”

.Avukat Akbulut, görevinden alınan başsavcının Trump’ın beklentilerini karşılamadığı belirterek, “Başsavcının değişmesiyle New York’taki Halkbank davasında beklentiler değişti. Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un yazmış olduğu son kitapta Halkbank ve Türkiye ile ilgili bilgiler vardı. Bunları incelediğinizde Türkiye’deki yönetimin Amerika’daki Trump yönetiminden talepleri olduğunu görüyoruz. Trump’ın, Türkiye’nin Halkbank davasıyla ilgili taleplerine, New York’taki savcının Obama yönetimi tarafından atandığı, bunun değişmesi halinde yardımcı olacağını söylediği öne sürülmüştü. Bilindiği gibi New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara sekiz sene görevde kaldı. Trump seçildikten bir süre sonra tercihini Cumhuriyetçi olan, yakın dostu ve kişisel avukatı Rudolp Giuliani ile aynı şirkette çalışan Berman’dan yana kullanarak Bharara’nın yerine onu atadı. Trump’ın yaptığı bu atamayla beklentisi başsavcının kendi kişisel istekleri doğrultusunda hareket etmesiydi. Fakat başsavcılığa atanan Berman Trump’ın beklentileri dışında hareket etti” dedi.