Başsavcı, hükümlülerle birlikte okulda boya yaptı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerini yapmaya başladı. Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun 45 takım sıra, 1 ana sınıfı takımı, 3 öğretmen kürsüsü ve 3 sınıf dolabı Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü'nce sağlanırken, boya ve badanası da Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altında olan hükümlülerinin, yarı yıl tatilinde boya, badana ve tadilat eksiklikleri bulunan ilk ve orta öğretim okullarında görevlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 ilde 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya ve badana işlerini yapmak üzere görevlendirildi.

OKULLARIN YARI YIL BAKIMI HÜKÜMLÜLER TARAFINDAN YAPILDI

Bursa adli yargı sınırları içerisinde bulunan 40 okulda yaklaşık 380 hükümlü temizlik, boya ve badana işleri yapmak üzere görevlendirildiğini söyleyen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Osmangazi ilçesi kırsal Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun boya ve tadilat çalışmaları ile birlikte tüm okullarda yapılacak olan çalışmalar başlatıldığını belirtti. Kuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, hükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma yararlı işlerde çalıştığını belirterek, "Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

BAŞSAVCI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN ZİYARET

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Çokgezer, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun, İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Duzman, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başsavcı Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, okulun boyama işlemine katıldı. Kamu hizmeti cezasıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerce, 4 Şubat’a kadar olan yarı yıl tatilinde okullarda boya, badana, tadilat ve temizlik gibi işlerin yapılacağı bildirildi.

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