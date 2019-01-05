Başsavcı İnanç: Adaletin daha hızlı tesisi için elimizden geleni yapacağız

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İNEGÖL Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, dava ve soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağının öngörülmesi amacıyla, ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulamasına geçildiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle dava ve soruşturma aşamalarında belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesine başlandığını söyledi. Uygulamanın yargıya olan güveni artıracağını belirten İnanç, “2019 yılında, adaletin daha hızlı ve etkin tesis edilmesi adına elimizden geleni yapacağız” dedi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, 2018 yılı adli yargı çalışmalarını değerlendirdi, 2019 yılı hedeflerini açıkladı. İnanç, "İnegöl Adalet Sarayı'nda 2018 yılında yapılan hakim, savcı ve zabıt katibi atamalarıyla personel eksikliği büyük oranda giderildi. Mesai arkadaşlarım adaletin tesisi hususunda özveriyle çalıştılar. 2018 yılında başsavcılığımıza 12 bin 143 soruşturma dosyası geldi. Aynı dönemde 10 bin 786 dosya karara bağlandı. Geçen yıla göre soruşturma sayısında küçük bir artış oldu. 2019 yılında yapılacak atamalarla daha etkin hizmet vereceğiz" dedi.

242 PERSONELLE HİZMET VERİYOR

Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, “Şu anda adliyemizde 13 Cumhuriyet savcısı, ağır ceza mahkemesi başkanı, 20 hakim ve diğer personellerle birlikte toplam 242 kamu görevlisi bulunmakta. 2019 yılında yapılacak yeni atamalarla 15 Temmuz öncesindeki rakamlara ulaşmış olacağız” diye konuştu.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Dava ve soruşturmaların ne zaman sonuçlandırılacağının öngörülmesinin sağlanması amacıyla, "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının yeni adli yılla birlikte başladığını belirten İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu kapsamda, her bir dava ve soruşturma türü için hedef süreler belirlendi. 1 Ocak tarihi itibariyle dava ve soruşturma aşamalarında belirlenen hedef sürelerin taraflara bildirilmesi aşamasına geçildi. Hedef süreler, aralarında davalıların, davacıların, şikayetçilerin, suçtan zarar görenlerin, müdafilerin de bulunduğu taraflara, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hazırlanan belgelerle bildirilecek. Bu uygulama yargıya olan güveni artıracak. 2019 yılında, adaletin daha hızlı ve etkin tesis edilmesi adına elimizden geleni yapacağız.”

HUZUR ORTAMI HAKİM

2018 yılında yargı dosyalarının 2017 yılıyla benzer rakamları yakaladığını ifade eden İnanç, “Suç sayıları açısından 2017 yılına göre 2018 yılında büyük bir artış yaşanmamıştır. Dolayısıyla aslında bu durum bize, her ne kadar İnegöl’ün nüfusu ve ekonomik hacmi artsa da demografik olarak birçok etnik kökenden vatandaşın bir arada yaşadığını da göz önüne aldığımızda, genel anlamda huzur ortamının ilçede hakim olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. Başsavcı İnanç, 2018 yılında yürütülen soruşturmaların yüzde 65’ine yakınının takipsizlik ile sonuçlandığını, mahkemelerde 2 bin 400’e yakın kamu davası açıldığını söyledi.

TERÖR SORUŞTURMALARI SÜRÜYOR

Terör suçlarına da değinen İnanç, 5235 Sayılı Yasa uyarınca soruşturmaların Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirterek, 15 Temmuz’dan sonra İnegöl’de de FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturmaların sürdüğünü, soruşturmaların halen devam ettiğini ifade etti. İnanç, 15 Temmuz’dan bu yana 700’e yakın soruşturma dosyasında işlem yapıldığını belirtti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

2018 yılında 'uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti' ile ilgili suçlarda artış görüldüğünü kaydeden Başsavcı İnanç, "Uyuşturucu madde kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında arttı. İlçemizde artmakta olan uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarının önünün kesilmesi için özellikle son dönemde Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri önemli operasyonlar gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine titiz çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim. Suçun önlenmesi adına kaymakamlığımız öncülüğünde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ben, bu hususta halkımızdan da destek istiyorum. 2019 yılında bu anlamda uyuşturucu ile mücadelede çok daha kararlı olunacaktır” İfadelerini kullandı.

UZLAŞTIRMA UYGULAMASI FAYDA SAĞLIYOR

Ceza soruşturmalarında belirli suçlarda uzlaştırma kapsamında vatandaşların anlaşabileceğini ve dava yoluna gitmeyeceğini söyleyen İnanç, “Adliyemizde de uzlaştırma bürosu kuruldu. 2018 yılı içerisinde tarafımıza gelen dosyaların 492 tanesi uzlaşma ile sonuçlandı. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Uzlaştırma açısından çok iyi bir performans sergiliyoruz. Bu başarı dolayısıyla uzlaştırma savcımız ve personeline teşekkür ediyorum. 492 dosyanın uzlaşma yoluyla giderilmesiyle birlikte bu dosyalar mahkemelere gitmemiş oluyor, böylece hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış oluyor hem de mağdurun ve şüphelinin anlaşmasını sağlayarak, iki tarafı da memnun etmiş oluyoruz” dedi.

ARABULUCULUK SİSTEMİ HELALLEŞMEYİ SAĞLADI

İnanç, “1 Ocak 2018’den itibaren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca iş davalarında arabuluculuk uygulaması devreye girdi. Bu uygulamayla yıl içerisinde 274 dosyada taraflar anlaşma sağladı. Böylece işçi ve işveren arasında gerçekleşen bir çok uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflar öncelikle dava yoluyla değil arabulucuya başvurarak, anlaşmazlığı hallettiler. Bu yolla hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış oldu hem de davacı ve davalının helalleşmesi sağlandı” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

