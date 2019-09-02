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Başsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "İlimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5 bin 300'ü karara bağlanmıştır.

Başsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "İlimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5 bin 300'ü karara bağlanmıştır. Mahkemelere dava açılan 891 kişi hakkında ise karar verilmiş olunup, kalan dosyalar ile ilgili süratle yargılamalar devam etmektedir" dedi.
Tekirdağ'da yeni adli yıl açılışı, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti'li milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enes Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Baro Başkanı Sedat Tekneci, savcılar ile avukatlar katıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç, adli yıl açılışında konuştu. FETÖ/PDY'nin darbe girişimine değinen Karakoç, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen alçak ve hain darbe teşebbüsü sonrasında, 4 bin 200 civarında hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Mevcut savcı ve hakim arkadaşlarımız hem bu darbeye teşebbüs soruşturmalarını yürütmek hem de diğer adli olaylara bakıp insan üstü bir gayret ile gecesini gündüzüne katarak ülkesine, devletine ve milletine bağlılıklarını bir kez daha ispat etmişlerdir" diye konuştu.
'KISA ZAMANDA DOSYALARLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK'
Başsavcı Karakoç, Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmalarıyla ilgili, "İlimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5 bin 300'ü karara bağlanmıştır. Mahkemelere dava açılan 891 kişi hakkında ise karar verilmiş olup, kalan dosyalar ile ilgili süratle yargılamalar devam etmektedir. Çok kısa bir zaman diliminde bu dosyalar hakkında da karar verilip neticelendirilecektir. Yeni adalet sarayımız, mart ayı içinde hizmete açılmış olup ve daha önce dağınık şekilde hizmet verdiğimiz birimlerimiz tek çatı altında toplanarak gerek hakim, savcılarımız için gerek avukatlarımız için ve yargı hizmeti alan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlanmıştır. Adalet Bakanlığı'mızca yargı da hedef süre uygulaması başlatılmıştır. Yargıda hedef süre uygulanması her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörülerek hedeflenen sürede davaların sonuçlandırılmasını ön görerek çözümler üretilmesini sağlamıştır" dedi.
Tekirdağ Baro Başkanı Tekneci ise avukatların özlük hakları konusuna değinerek, "Tekirdağ Barosu'nun görevi ve hedefi sadece avukatlık mesleğinin ve avukatların sorunlarını çözmek, onların mesleki yönden ilerlemelerine ve geliştirmelerine destek vermek, hukuka katkıda bulunmak değildir. Bu görev ve hedefin yanında Tekirdağ Baromuzun cumhuriyetin kurucu değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmede öncü olmak, insan haklarını savunan, ülkemizin demokrasi yönünden gelişmesi konusunda katkı yapma görevi ve hedefi de bulunmaktadır. Tekirdağ Barosu olarak avukatlık kanunun bize yüklediği görev ve sorumlulukların yanında ayrıca savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yargıç tarafsızlığı, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler en fazla duyarlı olduğumuz konuların başında gelmektedir" diye konuştu.

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Başsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldıBaşsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldıBaşsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldıBaşsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı

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