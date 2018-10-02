Saksonya Eyaleti'nde sekiz zanlı kişi "Devrim Chemnitz" adlı aşırı sağcı bir terör hücresi kurmakla suçlanıyor. Federal Başsavcılık'ın yaptığı açıklamaya göre dün gözaltına alınan zanlılar arasında grubun lideri olduğu ileri sürülen Christian K. da bulunuyor. Zanlılardan dördü dün mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı. Diğer dört zanlının ise bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma ile ilgili açıklama Federal yapan Başsavcılık tutuklu zanlılardan birinin 2008 yılında yasaklanan "Sturm 34" adlı aşırı sağcı grubun kurucularından biri olduğunu belirtti. Başsavcılık "Devrim Chemnitz" adlı sağcı örgütün iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim'de saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti. Başsavcılık örgütün yabancı kökenliler, siyasetçiler ve gazetecilere silahlı saldırı planladığını duyurdu.

NSU'dan daha fazla saldırı planlıyordu

Süddeutsche Zeitung'da yer alan bir habere göre, "Devrim Chemnitz" adlı örgüt aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünden daha fazla terör saldırısı planlıyordu. Aşırı sağcı NSU örgütü 2000-2007 yıllarında sekizi Türk, biri Yunan, biri Alman 10 kişiyi öldürmüştü. Polis dün Saksonya ve Bavyera eyaletlerinde çok sayıda zanlının evine operasyon düzenledi. Aramalar sırasında cop, havalı tüfek ve dijital kayıt cihazları bulundu.