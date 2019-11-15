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Başsavcılık: "Eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişinin evde ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı.

Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişinin evde ölü bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, "B.D.’nin, Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir" denildi.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak’ta bir dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeninin bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “15 Kasım günü 06.45 sıralarında polise yapılan ihbarda Bakırköy’de Osmaniye Mahallesi Çobançeşme sokak adreslerindeki ikametgahlarında 3 kişinin cansız olarak bulunduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ölen kişilerin cesetleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Soruşturmaya ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, “Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.’nin babası ve Z.D.’nin eşi konumunda bulunan B.D.’nin, Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” denildi.

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