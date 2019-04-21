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Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

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