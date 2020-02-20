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Başsavcılık: Öldürülenlerin tamamı göçmen kökenli

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

Federal Başsavcılık, Hanau'da iki nargile bara düzenlenen saldırılarda öldürülen dokuz kişinin tamamının göçmen kökenli olduğunu ve saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" hareket ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Federal Başsavcı Peter Frank, Hanau kentinde dün akşam iki nargile bara düzenlenen, dokuz kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak Karlsruhe’de açıklama yaptı. Başsavcı Frank, saldırılarda hayatını kaybeden dokuz kişinin göçmen kökenli olduğunu söyleyerek, altı kişinin de yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Saldırganın olası destekçi ya da destekçilerinin olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Frank, bu nedenle zanlının hem Almanya hem de olası yurtdışı bağlantılarının araştırılacağını kaydetti.

Saldırganın " derin bir ırkçı tutumla" hareket ettiğini söyleyen başsavcı bu tespite saldırganın internet sayfasında bıraktığı, bir çeşit manifesto olarak görülebilecek video mesajının incelenmesi sonucunda varıldığını belirtti.

İçişleri ve adalet bakanları Hanau‘da

Hanau saldırısı bu akşam Federal ve eyalet içişleri bakanlarının yapacağı toplantıda masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier bugün saldırının yapıldığı Hanau’yu ziyaret etti. Seehofer burada yaptığı açıklamada, bu akşam eyalet içişleri bakanlarının yapacağı toplantıda "hassas" olarak nitelendirilen kurum ve kuruluşların daha iyi korunması konusunun da görüşüleceğini belirtti. Bakan güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini kaydetti. Hanau saldırganının ırkçı motivasyonla hareket ettiğini söyleyen Seehofer, "Irkçılık zehir. Kafalarda karmaşıklığa neden olarak kötülüğün ortaya çıkmasına neden olan zehir" dedi.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise "Bugün derin bir yas günü" diye konuştu. Bakan hükümetin saldırıda ölenlerin yakınlarına destek vereceğini belirterek, büyük bir çabayla olayın aydınlatılmaya çalışılacağını ve saldınının arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti.

Hessen Eyaleti Başbakanı Bouffier de, "Saldırı hepimize, özgürlükçü demokrasimize düzenlenmiştir" dedi.

Hanau’da dün akşam iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldürüldü. Olayın zanlısı saldırı sonrasında 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü bulundu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 olarak kayıtlara geçti. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin tamamının göçmen kökenli olduğu açıklandı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ölenlerden beşinin Türk vatandaşı olduğunu teyit etmişti.

DW, epd, rtr / HT, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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