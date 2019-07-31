BAŞSAVCILIK PUCCA'NIN CEZASINA İTİRAZ ETTİ

"Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan, ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir."

'HER DÜŞÜNCE VE EYLEMİN KARŞILIĞI CEZA HUKUKU KAPSAMINDA SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

İstinaf Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını savundu. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı savunulan dilekçede, "Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir" denildi.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına itiraz etti. Savcılık 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

"Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir. Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez."

"Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun, 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek' olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmişti. Sanığın savunmaları dikkate alındığında özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür."

DELİL YETİRSİZLİĞİ İDDİASI

"Sanık savunmaları aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullandırmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır."

"Suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi usul ve yasa yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur" denildi.

BAŞSAVCILIK BERAATİNİ İSTEDİ